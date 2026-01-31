Aanhanger schiet los en veroorzaakt aanrijding

Zaterdagmiddag 31 januari 2026 heeft er een aanrijding plaatsgevonden op de Langeweg bij Oude-Tonge. Een auto met aanhanger reed over de Langeweg toen de aanhanger door nog onbekende oorzaak losschoot.

De losgeraakte aanhanger kwam in botsing met een tegemoetkomende auto. Door de klap raakte deze auto zwaar beschadigd.

Politie en ambulance kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. De bestuurder van de getroffen auto is in de ambulance nagekeken, maar hoefde niet vervoerd te worden naar het ziekenhuis. Een bergingsbedrijf heeft de zwaar beschadigde auto afgevoerd.

Internetredactie Omroep Archipel