Aanhangwagen boort zich in lijnbus

Een losgeschoten aanhangwagen heeft donderdagmorgen 6 juni 2024 voor een ravage en gewonden gezorgd bij de rotonde van de N215 en de Staverseweg in Sommelsdijk. De aanhangwagen hing achter een bestelbus, maar schoot los, reed door over de vluchtheuvel en boorde zich in een lijnbus, ter hoogte van het raam.

Bij het ongeval zijn twee personen gewond geraakt. Na controle door de ambulancemedewerkers zijn zij per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Door het ongeval was de weg gedeeltelijk afgesloten. Dit zorgde voor verkeershinder.



Door Internetredactie Omroep Archipel