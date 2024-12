Aanhoudende vernielingen en afvaldumpingen bedreigt natuurgebieden op Goeree-Overflakkee

In de laatste maanden van 2024 is er een zorgwekkende toename van vandalisme en afvaldumpingen in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer op Goeree-Overflakkee. Toegangsborden worden gestolen, recreatieve voorzieningen vernield, afval wordt gedumpt en er vinden zelfs incidenten plaats waarbij recreatieve voorzieningen in vlammen opgaan. Deze incidenten brengen niet alleen schade aan de natuur, maar hebben ook gevolgen voor de beleving en veiligheid van bezoekers.

Vandalisme

De vernieling van recreatieve voorzieningen heeft grote gevolgen voor Staatsbosbeheer. Met beperkte budgetten voor het onderhoud van wandelpaden, vogelkijkhutten en andere voorzieningen, is er nauwelijks ruimte om deze schade door vandalisme te herstellen. Een brand in vogelkijkhut 'De Slechtvalk' afgelopen zomer is hier een voorbeeld van. De hut werd twee keer door brandstichting vernield en is nu voor onbepaalde tijd afgesloten, wat een grote teleurstelling is voor de bezoekers. Ook andere vogelkijkhutten zijn doelwit geweest van vandalisme, zoals het stelen van planken, wat de herstelkosten verder doet toenemen.

Boswachters benadrukken dat incidenten zoals deze niet alleen geld en tijd kosten, maar ook leiden tot tijdelijke sluitingen van voorzieningen of gebieden. Hierdoor wordt de toegankelijkheid van de natuur voor recreanten beperkt, terwijl Staatsbosbeheer juist streeft naar open en beleefbare natuurgebieden voor iedereen.

Verstoring natuur

Illegale afvaldumpingen en andere vernielingen in de gebieden van Staatsbosbeheer vormen een ernstige bedreiging voor de natuur. Het afval vormt een gevaar voor de flora en fauna, zoals vogels en kleine zoogdieren, omdat zij dit kunnen beschouwen als nestmateriaal of voedsel. Daarnaast zorgt het afval ook voor belemmering bij recreanten die bijvoorbeeld gebruikmaken van het strandje in Herkingen, waar jaarrond veelvuldig brandafval wordt aangetroffen.

Vuurincidenten brengen op meerdere manieren schade aan de natuur. Het verbranden van afval, zoals plastic, kan de bodem vervuilen en schadelijke stoffen in de lucht brengen, wat de flora en fauna in het gebied ernstig kan verstoren. In het Herkingse Bos werd onlangs een eik omgezaagd en in de brand gestoken. Los van het vernielen van de eik vormt de brandstichting een bedreiging voor recreanten die gebruik maken van het bos en eventuele nestbroeders in de boom.

Samen natuur beschermen

Het aanpakken van illegale afvaldumpingen en vandalisme is cruciaal voor het behoud van deze gebieden, niet alleen voor de natuur, maar ook voor recreanten. Toezicht blijft daarom nodig. Staatsbosbeheer roept op tot extra waakzaamheid en alertheid in de natuur om een oogje in het zeil te houden. Samen kunnen we deze prachtige natuurgebieden beschermen. Heb je iets opvallends gezien? Doe een melding aan Staatsbosbeheer via staatsbosbeheer.nl/contact.



Door Internetredactie Omroep Archipel