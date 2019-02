Aanhouding in reeks branden Goeree-Overflakkee

Voor een aantal brandstichtingen op De Kop van Goeree is vrijdagochtend 1 februari 2019 een 23-jarige man uit de gemeente Goeree-Overflakkee aangehouden. De man werkte tot zijn aanhouding als brandweervrijwilliger in het gebied. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij diverse branden op Goeree die tussen 2017 en 2019 plaatsvonden. In het afgelopen jaar waren er een aantal branden in loodsen en voertuigen, zoals tractoren en graafmachines in plaatsen als Stellendam en Melissant. Vanzelfsprekend zorgde dit voor veel onrust onder de bewoners van het eiland. Uitgebreid onderzoek leidde de politie naar de 23-jarige verdachte. Tweeten

