Aanleg pumptrack Dirksland van start

De pumptrack in Dirksland komt er nu echt aan. In de derde week van augustus 2025 zijn de bouwers begonnen met de aanleg van het speelcircuit voor fietsen, steps en skates. De baan wordt aangelegd op het veld tussen de N215 en de parkeerplaats voor lang parkeren van het ziekenhuis. Naar verwachting is de baan half september klaar.

Door Linda van der Klooster

Een groep kinderen in Dirksland heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om de pumptrack mogelijk te maken. Zo hebben ze handtekeningen opgehaald, statiegeldflessen ingezameld en hun ideale baan ontworpen. Ook hebben ze meegeholpen aan een crowdfunding die door de Dorpsraad van Dirksland is gefaciliteerd. De kinderen hebben vooral veel geduld gehad voor hun wens uitkwam, zo’n vijf jaar.

Er staat een halfpipe op het veld, maar die is volgens de jeugd niet geschikt. De halfpipe is bovendien vervallen. De Dorpsraad heeft de kinderen geholpen met de acties voor de pumptrack en een bijdrage. Ook serviceclub Kiwanis heeft in 2024 een bedrag van € 6500,- geschonken, de opbrengst van de Drive-In bioscoop. Ook de gemeente steunt het initiatief en schenkt het grootse deel van de totaal benodigde ton.

Het is de bedoeling dat op de locatie ten westen van de pumptrack op den duur een woonwijk en nieuwe groenvoorzieningen worden gebouwd. De bouw zal te zijner tijd geen invloed hebben op het speelveld en de pumptrack. Wel verwachten gemeente en de projectontwikkelaar dat de toekomstige bewoners voor een stukje sociaal toezicht zullen zorgen. Bovendien wordt bij de inrichting van het terrein aandacht besteed aan sociale veiligheid en het voorkomen van overlast.

