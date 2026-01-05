Kat overleden na brand in woning

Maandagmiddag 5 januari 2026 is de brandweer uitgerukt naar de Berkenlaan in Middelharnis na een brandmelding in een woning.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio ging bij de buren van het brandadres een rookmelder af. De bewoner ging daarop op onderzoek en ontdekte dat de rook afkomstig was uit de naastgelegen woning, waarvan de bewoner niet thuis was. In de keuken bleek een afzuigkap zwart uitgeslagen te zijn. Vermoedelijk is er brand ontstaan in een frituurpan op de kookplaat, waardoor de woning vol rook kwam te staan.

De brandweer kwam ter plaatse en heeft de brand in de woning geblust. Tijdens de inzet werd in het huis een overleden kat aangetroffen. Het dier is meegenomen door de dierenambulance.

Door Internetredactie Omroep Archipel