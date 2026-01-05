Busverkeer op Goeree-Overflakkee in winterse omstandigheden

Er reden maandag 5 januari 2026 tijdelijk geen bussen op Goeree-Overflakkee. Streekvervoerder Transdev meldde dat er vanwege de winterse omstandigheden en gladheid niet meer kon worden gereden.

Om 15:00 uur konden de bussen weer rijden. Vanwege gladheid wordt de normale dienstregeling tijdelijk niet gevolgd. Om veilig en op tijd te kunnen rijden, hanteert Transdev dus een flexibele planning, waardoor bussen mogelijk langer onderweg zijn.

De pendelbussen blijven rijden tot 19:00 uur; daarna rijden er vandaag geen bussen meer. Over de dienstregeling voor morgen is nog geen duidelijkheid.

Door Internetredactie Omroep Archipel