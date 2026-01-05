 Luister radio: Archipel bij nacht of kijk live TV

Aanrijding met slagboom op Haringvlietbrug zorgt voor lange files

Foto

Na een aanrijding op de Haringvlietbrug zijn maandagmiddag 5 januari 2026 lange files ontstaan op de A29 in beide richtingen. Het verkeer naar Brabant stond halverwege de middag bijna anderhalf uur vast. Het verkeer naar Rotterdam had iets minder vertraging.

Op de brug is een slagboom aangereden. "Zowaar een file die niet aan het weer te wijten is", meldt Rijkswaterstaat op X. Tussen Oud-Beijerland en het knooppunt Hellegatsplein is de rechterrijstrook afgesloten.

Maandag 5 januari 2026
Door Internetredactie Omroep Archipel

