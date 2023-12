Aanmelden reünie turnvereniging MH-SD jaren 60, 70 en 80

Op zaterdag 27 januari 2024 zal de linker vleugel van cultureel centrum Het Diekhuus in Middelharnis bol staan van de sportieve herinneringen. Voormalig turnster Anita van Zielst organiseert die middag namelijk een reünie voor oud-leden van turnvereniging MH-SD uit de jaren 60, 70 en 80. Dit evenement staat in het teken van het 75-jarig bestaan van de vereniging.

Ontstaan van het idee

De gedachte speelde al een aantal jaren door het hoofd van de initiatiefneemster. Ze zocht alleen nog naar een geschikt moment. Dat diende zich aan toen er een bericht in de media verscheen dat ‘haar oude turncluppie’ 75 jaar bestaat. Een spontaan berichtje op haar eigen Facebook-pagina kreeg allerlei positieve reacties, waardoor het balletje ging rollen.

“Mijn jeugd bestond voornamelijk uit turnen. En in ons gezin draaide zo’n beetje alles om MH-SD. Deze prachtige sport heeft me gevormd, ik heb er veel aan te danken. En wat is er nou leuker dan die tijd nog één keertje terug te halen… met z’n allen!”

Contact met de vereniging

De oud-turnster deelde haar idee meteen met het bestuur van MH-SD. Zij vonden het een geweldig plan. Maar gaven ook aan dat het hen aan menskracht en middelen ontbreekt om de organisatie van een reünie op de schouders te nemen. Dus besloten bestuur en initiatiefneemster gezamenlijk dat Anita zelfstandig haar idee zal realiseren. En dat deze reünie de ‘opmaat’ gaat worden voor de jubileumfestiviteiten die de vereniging voor de jongere generaties op stapel heeft staan.

“Het onderlinge contact verloopt heel soepel en prettig. En dat is ook belangrijk want we hebben allebei hetzelfde doel: we willen er een bijzonder jubileum van maken.”

Afgebakende periode

De keuze om zich voor deze reünie te beperken tot de jaren 60, 70 en 80 is een bewuste. Het was een bijzonder tijdperk met een knusse sfeer en een enorme verbondenheid. Een periode waarin de toenmalige nieuwe clubkleuren zwart/geel werden geïntroduceerd, de wilskracht zegevierde en de sportieve prestaties voor regionale bekendheid zorgden.

Blijvende teamspirit

Dat de teamspirit van toen ook nu nog doorwerkt, uit zich op allerlei manieren. Zoals het feit dat Anita’s turnmaatjes Corine, Miranda en Erika meteen zijn opgestaan om te helpen met de organisatie. En dat andere oud-leden inmiddels volop meezoeken naar nog meer namen uit die tijd. Maar ook dat voormalige turn(st)ers met een eigen bedrijf, zomaar de kosten voor zaalhuur, aankleding e.d. op zich nemen.

“Wat ik heel bijzonder vind (en niet had verwacht), is dat zelfs enkele oud-leden uit de jaren 50 zich spontaan hebben gemeld en historische foto’s uit de geschiedenis van de vereniging hebben aangeleverd. Zij zijn die middag onze eregasten… de turn(st)ers van het eerste uur.”

Oproep tot aanmelden

Oud-leden van vóór 1990 kunnen zich voor deze reünie aanmelden via: reunie.mhsd@ziggo.nl onder vermelding van hun volledige naam (incl evt meisjesnaam), contactgegevens en de geschatte turnperiode. De sluitingsdatum is 31 december a.s. Of zoveel eerder als het maximum aantal deelnemers voor de zaalcapaciteit is bereikt (vol = vol).



