Aanrijding in parkeergarage Sommelsdijk

Donderdagavond 6 februari 2020 is een persoon met zijn auto tegen een muur aangereden. Het ongeval gebeurde in een parkeergarage aan de Isaäc Da Costastraat in Sommelsdijk. Politie, ambulance en brandweer kwamen ter plaatse. De bestuurder is overgebracht naar het ziekenhuis. Het voertuig lekte olie. Brandweerlieden hebben ervoor gezorgd dat de olie zich niet verder kon verspreiden. Tweeten Previous Next

