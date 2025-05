Aanrijding met twee voertuigen op de N59

Op donderdagochtend 1 mei 2025 heeft er een aanrijding plaatsgevonden op de N59 tussen het Hellegatsplein en Den Bommel. Bij het ongeval waren twee voertuigen betrokken, die beide schade opliepen.

Ambulance medewerkers hebben de inzittenden onderzocht, maar gelukkig raakte niemand gewond. Door het ongeval ondervond het verkeer enige hinder, maar de weg hoefde niet volledig afgesloten te worden. Automobilisten konden langs het ongeluk rijden.

Een bergingsbedrijf heeft de beschadigde voertuigen geborgen, waarna de weg volledig werd vrijgegeven voor verkeer.

