Aanrijding met voetganger in Dirksland

Op dinsdagmorgen 31 maart 2020 heeft er een aanrijding plaatsgevonden op de Westhavendijk in Dirksland. Het ongeval gebeurde omstreeks 06:30 uur. Een werkbusje kwam in aanraking met een voetganger. Politie, ambulance en traumaheli kwamen ter plaatse. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het ongeval. Tweeten

