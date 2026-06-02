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Bijzondere Fixi-meldingen van de maand

Bijzondere Fixi-meldingen van de maand - FlakkeeNieuws Goeree-Overflakkee

Dinsdag 2 juni 2026

Dagelijks doen inwoners van Goeree-Overflakkee via de Fixi-app meldingen van schade of overlast in de openbare ruimte. Met de app kunnen zij eenvoudig problemen in hun buurt doorgeven, zoals kapotte straatverlichting of verkeerd aangeboden afval. Elke maand lichten wij een aantal opvallende of leuke meldingen uit.

Dode vissen in Stad
De melding uit Stad aan ’t Haringvliet gaan over dode vissen in de haven. Blijkbaar is het al vaker voorgekomen, want de indiener schrijft dat ze er weer liggen. Het gaat deze keer om ongeveer twintig stuks. “Dit gaat straks enorm stinken”, is de motivatie om ze snel te laten opruimen.

Wc-papier is op
Soms is een melding mooi in al zijn eenvoud. Zoals alleen de mededeling “het wc-papier is op”. Het gaat om het openbare toilet in het centrum van Middelharnis, waar blijkbaar geen wc-papier meer te vinden is. Hoewel de melding al half mei is doorgegeven, staat deze nog steeds als ‘in behandeling’. Of het dus is opgelost, is niet bekend. Wel zijn er later in de maand nogmaals meldingen gedaan over hoe vies het gebouwtje is.

Uitgebrande scooter
Deze maand waren er opvallend veel afvaldumpingen van (vooral) fietsen, maar buiten Melissant is zelfs een compleet uitgebrande scooter aangetroffen. Volgens de melder was er “geen kenteken en, gezien de staat, geen leesbaar framenummer meer te achterhalen.” Deze zaak aan de Maanezeese Gorsdijk van afgelopen week zou nog in behandeling zijn.

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Door Internetredactie Omroep Archipel

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