Bijzondere Fixi-meldingen van de maand





Dagelijks doen inwoners van Goeree-Overflakkee via de Fixi-app meldingen van schade of overlast in de openbare ruimte. Met de app kunnen zij eenvoudig problemen in hun buurt doorgeven, zoals kapotte straatverlichting of verkeerd aangeboden afval. Elke maand lichten wij een aantal opvallende of leuke meldingen uit.

Dode vissen in Stad

De melding uit Stad aan ’t Haringvliet gaan over dode vissen in de haven. Blijkbaar is het al vaker voorgekomen, want de indiener schrijft dat ze er weer liggen. Het gaat deze keer om ongeveer twintig stuks. “Dit gaat straks enorm stinken”, is de motivatie om ze snel te laten opruimen.

Wc-papier is op

Soms is een melding mooi in al zijn eenvoud. Zoals alleen de mededeling “het wc-papier is op”. Het gaat om het openbare toilet in het centrum van Middelharnis, waar blijkbaar geen wc-papier meer te vinden is. Hoewel de melding al half mei is doorgegeven, staat deze nog steeds als ‘in behandeling’. Of het dus is opgelost, is niet bekend. Wel zijn er later in de maand nogmaals meldingen gedaan over hoe vies het gebouwtje is.

Uitgebrande scooter

Deze maand waren er opvallend veel afvaldumpingen van (vooral) fietsen, maar buiten Melissant is zelfs een compleet uitgebrande scooter aangetroffen. Volgens de melder was er “geen kenteken en, gezien de staat, geen leesbaar framenummer meer te achterhalen.” Deze zaak aan de Maanezeese Gorsdijk van afgelopen week zou nog in behandeling zijn.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel