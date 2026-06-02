Wandelen met een missie: Sommelsdijkse zamelt duizenden euro's in voor MS





“Ik zet de stappen voor wie ze zelf niet meer kan zetten.” Dat is de drijfveer van Annewil Vreeken-Altena uit Sommelsdijk, die zoveel mogelijk geld wil ophalen voor onderzoek naar MS. Ze heeft in mei 2026 meegedaan met The May 50K en had zichzelf als doel gesteld om die maand 250 kilometer te lopen.

The May 50K is een internationaal fitness- en fondsenwervingsevenement voor MS-onderzoek en voor toegang tot zorg en behandelingen wereldwijd. Deelnemers kunnen in de maand mei 50 kilometer wandelen, zwemmen, rennen of fietsen en zoeken hiervoor sponsors. "Ik kwam The May 50 tegen op Instagram en het trok me vooral aan omdat de actie voor iedereen haalbaar is. Ook voor mensen met MS die nog wel wat stappen kunnen zetten. Maar je kan ook meedoen door een aantal kilometers met de rolstoel te rijden: ieder naar eigen kunnen." Annewil had haar persoonlijke doel van 250 kilometer al ruimschoots voor de einddatum behaald en ook haar nieuwe doel van 300 kilometer uiteindelijk met één kilometer overschreden. Het streefbedrag van € 4.500 is ruim behaald met een voorlopige opbrengst van € 4.570.

MS sloopt een gezin

Het goede doel is niet zomaar gekozen. Annewil heeft van kleins af aan meegemaakt wat MS kapotmaakt. “Mijn oma van mijn vaderskant had deze ziekte en mijn moeder heeft deze ziekte in een vergevorderd stadium. Je hebt een moeder die altijd ziek is en er is altijd spanning wanneer er weer wat misgaat. Zoals ze zeggen: MS sloopt niet alleen je lichaam, maar ook een gezin”, vertelt ze. “MS is een slopende ziekte van het zenuwstelsel. Elke keer moet je afscheid nemen van een stukje van je lichaam dat niet meer doet wat het moet doen.”

In de tijd dat MS in haar familie kwam, was er nog geen remmende medicatie. “Nu veertig jaar later is er vordering. Meestal openbaart deze ziekte zich bij jongvolwassenen. Hoe mooi is het als de mensen die het nu krijgen in elk geval nog een paar jaar hun kind naar school kunnen brengen, nog kunnen wandelen en gewoon hun leven kunnen leven?”.

Het is voor haar de reden om aan de actie mee te doen. “Om mijn grenzen te verleggen en om geld op te halen voor baanbrekend MS-onderzoek. Ik had de lat hoog gelegd voor mezelf: tien kilometer lopen per dag. En lukte het een dag niet, dan liep ik de dag erna twintig kilometer”, blikt ze terug.

Voor de actie liep ze al regelmatig de zes kilometer naar haar werk. “En na de slaapdienst weer terug. In mijn vrije tijd loop ik regelmatig een rondje van ongeveer vijf kilometer.” Tijdens de uitdaging probeerde ze verspreid over de hele dag te lopen om het doel te behalen. “Ik loop voor het werk, naar het werk en ’s avonds na het werk. En in de weekenden bezocht ik nieuwe plaatsen voor wat extra kilometers. Zo ben ik in Oude-Tonge, Ouddorp, Rockanje en Stad aan ’t Haringvliet geweest.”

Neerploffen op de bank

Het levert niet alleen veel geld op voor MS, maar ook mooie ervaringen. “Er waren vrienden, mensen uit de straat en collega’s die spontaan aanboden om met me mee te lopen dus ik liep regelmatig met iemand. Zo leuk!” Weersomstandigheden maakten het af en toe wat minder leuk. “Met regen was het echt weleens balen. En ook met warmte viel het tegen. Maar het is een stok achter de deur. Normaal zou ik misschien neerploffen op de bank. Dat zit er nu niet in en daar is niks mee. Ik besef dat ik een gezond lichaam heb en wel de stappen kan zetten die niet elke MS’er meer kan zetten”, beschrijft ze haar drijfveer.

Ze zal dan ook zeker blijven lopen nu de actie is afgelopen. “Maar dan met wat minder druk erop”, besluit ze.

Doneren kan nog de hele maand juni via haar persoonlijke The May 50K-website.

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Door Internetredactie Omroep Archipel