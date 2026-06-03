Weekend- en nachtafsluitingen tussen Dirksland en Middelharnis





In juni 2026 is de N215 tussen Dirksland en Middelharnis twee weekenden afgesloten voor verkeer. Ook zijn er deze maand doordeweekse nachtafsluitingen van 20:00 uur tot 05:00 uur. De werkzaamheden vinden plaats tussen de rotonde bij de watertoren bij Dirksland en de rotonde Zuidelijke Randweg in Middelharnis.

De eerste weekendafsluiting is van vrijdag 12 juni 20:00 uur tot maandagochtend 15 juni 05:00 uur. De tweede is het daaropvolgende weekend van vrijdag 19 juni 20:00 uur tot maandagochtend 22 juni 05:00 uur. Tijdens deze afsluitingen wordt het asfalt vervangen en worden nieuwe markeringen aangebracht op de hoofdrijbaan. Ook wordt er gewerkt aan de middengeleiders en worden pechhavens aangelegd.

De nachtafsluitingen zijn van maandag 8 juni tot en met vrijdag 12 juni, dinsdag 16 juni tot en met vrijdag 19 juni en maandag 29 juni tot en met woensdag 1 juli. Deze werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van straatwerk, het vervangen van lichtmasten, het aanleggen van een pechhaven en het opnieuw bestraten van middengeleiders.

De parallelweg en de carpoolplaats bij Middelharnis blijven bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Ook het openbaar vervoer en de hulpdiensten kunnen hier gebruik van maken. Verkeer van en naar Sommelsdijk wordt omgeleid via de lokale wegen.

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Door Internetredactie Omroep Archipel