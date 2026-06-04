Uitverkochte bingo helpt Dierenambulance bij oplopende dieselkosten





Een volledig uitverkochte bingoavond in De Melishof in Melissant heeft de Dierenambulance Zuid-Holland-Zuid, waar Goeree-Overflakkee onder valt, een bedrag van € 1.435,00 opgeleverd. Dit geld wordt door de gestegen brandstofkosten vooral besteed aan diesel.

De bingo zelf bracht € 1.345 op, maar daarnaast werd er ook nog voor € 90,00 aan donaties in de collectebus gedaan. De vrijwilligers zijn trots en blij met de opbrengst. "Hiermee kunnen wij als team van vrijwilligers op Goeree-Overflakkee ons blijven inzetten voor dieren in nood. Dag en nacht staan onze vrijwilligers klaar om hulp te bieden aan gewonde, zieke of hulpbehoevende dieren. Deze steun maakt het mogelijk om ons belangrijke werk voort te zetten", meldt de Dierenambulance. Ook is er waardering voor het team van de Melishof en de lokale ondernemers voor de gesponsorde prijzen. "De vele mooie en leuke prijzen hebben deze bingoavond extra bijzonder gemaakt."

15.000 ritten

Het grootste deel van de opbrengst gaat naar diesel. Door de stijgende brandstofprijzen zijn de kosten voor de Dierenambulance flink hoger geworden. Naast vier elektrische ambulances rijdt de organisatie ook nog met vier dieselauto's om alle dieren te kunnen helpen. Volgens de website heeft de Dierenambulance Zuid-Holland-Zuid jaarlijks ongeveer 15.000 ritten in de hele regio. Een ambulancerit zou volgens de organisatie gemiddeld zo'n € 40,00 kosten. Om de diesel te kunnen blijven betalen, is ook een crowdfunding opgezet. De organisatie hoopt hiermee € 3.000 euro binnen te halen. Op dit moment staat de teller op € 448,00.

De komende maanden is de Dierenambulance aanwezig op verschillende evenementen op het eiland. Bezoekers kunnen daar meer informatie krijgen over het werk van de organisatie, zich aanmelden als vrijwilliger of een donatie doen.

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Door Internetredactie Omroep Archipel