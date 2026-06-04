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Reis voor 1 euro met de bus

Reis voor 1 euro met de bus - FlakkeeNieuws Goeree-Overflakkee

Donderdag 4 juni 2026

Voor een euro met de bus naar je werk, om te winkelen in Middelharnis of naar het strand in Ouddorp. Het kan tijdens de autoluwe week van zaterdag 6 tot en met zondag 14 juni 2026. Met de actie 'Hier met je autosleutel' willen busorganisaties Transdev en Connexxion bestuurders laten ervaren hoe comfortabel het OV kan zijn.

Naast Goeree-Overflakkee doen ook Amstelland-Meerlanden, Gooi en Vechtstreek, Haarlem-IJmond, Noord-Holland Noord, Arnhem–Nijmegen en de Hoeksche Waard mee aan de actie. "Door de sterk gestegen kosten voor brandstof wordt autorijden voor veel mensen steeds duurder. Een rit met de bus is dan een aantrekkelijk alternatief", meldt Transdev. Zo zijn er geen tankkosten en geen eventuele parkeerstress. "Bovendien draagt minder autoverkeer bij aan minder uitstoot, schonere lucht en minder drukte op de weg."

Wie voor een euro mee wil reizen, moet van tevoren het speciale e-ticket aanschaffen via de website van Transdev. Bij het inchecken in de bus laat je vervolgens je autosleutel zien aan de buschauffeur.

Het ticket is doordeweeks geldig vanaf 09:00 uur en in het weekend de hele dag. Overigens kan hij niet gebruikt worden in de nachtbus die op zaterdagnacht van Rotterdam naar Ouddorp rijdt.

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Door Internetredactie Omroep Archipel

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