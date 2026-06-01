Brandweer blust grasbrand aan West Havendijk bij Dirksland





Maandagmiddag 1 juni 2026 is er brand ontstaan in een grasstrook aan de West Havendijk, in de polder tussen Dirksland en Melissant.

De brandweer van Melissant werd gealarmeerd en kwam ter plaatse om de brand te blussen. Deze was snel onder controle, waardoor verdere uitbreiding kon worden voorkomen.

Met een warmtebeeldcamera controleerde de brandweer of er nog hotspots aanwezig waren. Nadat bleek dat deze er niet meer waren, keerde de brandweer terug naar de kazerne.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel