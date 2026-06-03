Met een ruggenprik toch blijven bewegen tijdens de bevalling





Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland biedt zwangere vrouwen sinds eind mei 2026 de mogelijkheid om tijdens de bevalling te blijven bewegen, ook wanneer zij kiezen voor een ruggenprik. Hiervoor is in het Verloskundig Centrum CuraVita een aangepaste vorm van epidurale pijnbestrijding ingevoerd.

Een epidurale verdoving, ook wel ruggenprik genoemd, wordt gebruikt om pijn tijdens de bevalling te verminderen. De verdoving wordt via een katheter in de rug toegediend door een anesthesioloog. Volgens het ziekenhuis krijgen vrouwen die voor deze vorm van pijnbestrijding kiezen voortaan een zogenoemde ‘walking epidural’.

Bij deze methode blijft het mogelijk om tijdens de bevalling te lopen en van houding te veranderen. Ook kunnen vrouwen via een pomp zelf extra pijnmedicatie toedienen wanneer dat nodig is. De hoeveelheid medicatie wordt daarbij begrensd door het systeem.

Volgens zorgcoördinator Amy kan bewegen tijdens de bevalling invloed hebben op het verloop ervan. Zij stelt dat mobiliteit kan bijdragen aan de ontsluiting en de indaling van de baby.

Het verloskundig centrum introduceerde eerder dit jaar ook een VR-bril die tijdens de bevalling gebruikt kan worden voor ontspanning. Het ziekenhuis benadrukt dat de keuze voor pijnbestrijding afhankelijk is van de medische situatie en de wensen van de zwangere vrouw. Daarbij wordt gewerkt volgens bestaande medische richtlijnen en protocollen.

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Door Internetredactie Omroep Archipel