Eeuwenoud pad zorgt opnieuw voor ophef in Ouddorp





Het onderwerp speelt al meer dan tien jaar en het einde lijkt nog steeds niet in zicht: het wel of niet afsluiten van het eeuwenoude Klarenbeeksepad in Ouddorp. Na de laatste uitspraak moest een deel van het kerkepad worden afgesloten en bleef een deel openbaar, maar hiertegen komen beide partijen in opstand.

De ene partij (de bewoners van Klarebeekweg 4) wil ook de rest van het pad laten afsluiten. De tegenstanders (onder meer Stichting Natuurlijk Ouddorp) willen juist dat het hele pad weer open gaat om erover te kunnen wandelen.

Al in 2015 vroeg de toenmalige eigenaar aan de gemeente of het pad openbaar was. De gemeente antwoordde per brief dat het pad niet openbaar toegankelijk was, maar deze conclusie bleek later niet te kloppen. De huidige eigenaren zeggen het huis en de grond in 2017 te hebben gekocht op basis van deze informatie. Zowel de vorige als de huidige eigenaren geven aan overlast te hebben van wandelaars en fietsers op hun erf en dat hun privacy wordt aangetast.

In een laatste brief van 31 maart 2026 vragen de huidige eigenaren om ook het laatste stukje doodlopende pad af te sluiten. Ze zijn bang dat nu het pad doodloopt, wandelaars zullen uitwijken naar aangrenzende weilanden en het privéterrein. "Dit leidt tot een voortdurende inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, hetgeen zich uit in een gevoel van onveiligheid voor onze familie", staat in de brief.

"Deze aantasting is structureel en niet incidenteel, en weegt zwaar in verhouding tot het gebruik van het paadje. Het pad heeft thans geen essentiële verkeersfunctie meer. Er zijn in de omgeving voldoende alternatieve routes beschikbaar voor wandelaars en recreanten. Daarmee is het maatschappelijk belang bij openbaarheid gering, terwijl de individuele belangen aanzienlijk zijn."

Filmpjes van privé-eigendommen

Naast de eigen privacy schrijven ze dat dit ook nadelige gevolgen kan hebben voor de planten en dieren op en om de zandwallen. Ook spreken ze van een "hetze" door Stichting Natuurlijk Ouddorp. De organisatie zou "ons vanaf het moment van aankoop in 2017 hebben bedreigd, gestalkt, en in de afgelopen jaren (en nog steeds) te pas en te onpas voor de deur staan of in de tuin liggen, over ons privé-erf wandelen of fietsen om foto's en filmpjes te maken van onze woning en privé-eigendommen, om deze vervolgens op social media-kanalen te verspreiden." Ook schrijven de bewoners dat zij zich nog beraden op aangifte wegens laster en smaad door deze stichting.

De doorgang werd meerdere malen afgesloten met een hek, wat protest opleverde van de mensen die over het eeuwenoude pad wilden blijven lopen.

Officieel erfgoed

Ook de Stichting tot Bescherming van het Dorpsgezicht Goeree-Overflakkee heeft inmiddels bij de gemeente van zich laten horen. Zij wil dat de gemeente zes oude kerkpaden, waaronder het Klarenbeeksepad, officieel erkent als erfgoed. Daarmee moet het openbare gebruik van de paden behouden blijven. Volgens de stichting zijn deze paden belangrijk voor de geschiedenis van Ouddorp. Ze laten zien hoe het dorp vroeger verbonden was met het landbouwgebied en de kerk.

Het verdwijnen of beschadigen ervan zou volgens deze organisatie een groot verlies zijn. Niet alleen gaat dan een stukje historisch landschap verloren, maar ook een belangrijk deel van de geschiedenis en de openbare toegang tot deze routes. Het helemaal afsluiten van het pad past volgens de stichting niet bij de historische waarde ervan. Ook wordt gewezen op eerdere uitspraken van de rechter en op het grote belang van het behoud van historische paden in het Kroonjuweel Ouddorp.

Geen doorlopend pad op eigen grond

De gemeente geeft aan dat de eigenaren niet openstaan voor een doorlopend pad op hun terrein, ook niet op een andere locatie. "Hierdoor wordt het lastig om de wens van de belangenorganisaties te honoreren. Het gemeentebestuur is op grond van de Wegenwet niet bevoegd om zonder medewerking van de grondeigenaar een openbaar pad te creëren."

De raad is wel bevoegd om te beslissen over het afsluitingsverzoek van de eigenaren. Maar voordat dit wordt gedaan, moet een openbare voorbereidingsprocedure uit de Algemene wet bestuursrecht worden doorlopen. De gemeente maakt een voorlopig voorstel over het pad. Dit plan ligt zes weken ter inzage zodat iedereen erop kan reageren. De gemeente bekijkt alle reacties en maakt een voorstel. Hierover vergadert de raad en neemt een definitief besluit. Hiertegen kunnen belanghebbenden die het er niet mee eens zijn, alsnog naar de rechter of de provincie stappen. Dit hele proces duurt maximaal zes maanden.

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Door Internetredactie Omroep Archipel