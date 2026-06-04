Tot 5.000 euro voor buurten die zich willen voorbereiden op noodsituaties





Wie in de straat heeft een EHBO-diploma? Of waar is het centrale verzamelpunt bij een groot incident? Het is handig om deze informatie in kaart te brengen voordat een eventuele noodsituatie zich voordoet. Vanaf 1 juni 2026 kunnen inwoners geld aanvragen bij het Vfonds om zich met hun straat, buurt of wijk voor te bereiden op incidenten, zoals stroomuitval of wateroverlast.

Het fonds keert onder de naam 'Samen Weerbaar' maximaal € 5.000 uit per aanvraag. Dit geld kan besteed worden aan een gezamenlijke EHBO-cursus, een oefendag, materialen of een noodplan voor de buurt. Hiermee kunnen buurtbewoners, maar ook verenigingen en sportclubs, zich gezamenlijk voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door de omgeving in kaart te brengen: wie woont waar en wie heeft bij een incident extra hulp nodig? Ook is het handig om te weten wie iets kan bijdragen, zoals een aggregaat, medische kennis of een grote watervoorraad.

Weerbare samenleving

Marieke van Schijndel, directeur-bestuurder van Vfonds motiveert het initiatief als volgt: "De toenemende hybride oorlogsdreiging vraagt om een samenleving die zichzelf weerbaarder maakt. Een weerbare samenleving begint lokaal. We zien dat veel mensen zich willen voorbereiden op een noodsituatie en Vfonds wil deze beweging versterken."

Het Vfonds (Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) is een Nederlandse stichting die zich inzet voor vrede, democratie en de waardering voor veteranen. Het fonds financiert jaarlijks honderden projecten en programma's die kennis over oorlog en conflicten vergroten en het belang van de democratische rechtsstaat benadrukken. Inmiddels wil de organisatie zich ook meer richten op andere projecten, zoals Samen Weerbaar, om mensen zelfredzamer te maken. Het aanvragen van geld kan via de website van het Vfonds.

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Door Internetredactie Omroep Archipel