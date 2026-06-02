Nachtelijke afsluiting A29 richting Rotterdam door werkzaamheden





Verkeer dat in de nacht van dinsdag 2 op woensdag 3 juni 2026 over de A29 richting Rotterdam reist, moet rekening houden met extra reistijd. Rijkswaterstaat sluit de snelweg tussen knooppunt Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland vanwege werkzaamheden aan de weg. De afsluiting duurt van dinsdag 2 juni 2026 om 22:00 uur tot woensdag 3 juni 2026 om 05:00 uur.

Door de werkzaamheden is de A29 in noordelijke richting niet toegankelijk voor doorgaand verkeer. Weggebruikers worden omgeleid via de A59, A17, A16 en A15. Volgens Rijkswaterstaat kan de vertraging oplopen tot meer dan een half uur.

Verkeer met een bestemming in de omgeving van Oud-Beijerland wordt lokaal omgeleid. Ook kunnen enkele verbindingsbogen en toe- en afritten voorafgaand aan de afsluiting eerder worden gesloten.

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om voor vertrek de actuele verkeersinformatie te raadplegen en rekening te houden met extra reistijd.

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Door Internetredactie Omroep Archipel