Aanrijtijden van ambulances op Goeree-Overflakkee opnieuw onder de aandacht





De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft tijdens de vergadering van 9 juli 2026 opnieuw zorgen geuit over de ambulancezorg op het eiland. Aanleiding was een brief van het college over de prestaties van de ambulancevoorziening. Vooral de aanrijtijden van ambulances met de hoogste spoed (A1) aan de oostzijde van het eiland waren onderwerp van discussie. Meerdere raadsleden vroegen het college om zich in te blijven zetten voor een betere bereikbaarheid van alle kernen.

De zorgen werden naar voren gebracht door de fractie Trots op Goeree-Overflakkee (TOG) tijdens de behandeling van de ingekomen stukken. Volgens de fractie worden de landelijke streeftijden voor spoedritten aan de oostkant van het eiland niet altijd gehaald. Zij riep het college op om zich ervoor in te zetten dat inwoners op het hele eiland tijdig ambulancezorg kunnen krijgen.

Tijdens het debat werd gewezen op de problemen rond de Haringvlietbrug. Volgens de raad hebben de langdurige verkeersbeperkingen op en rond de brug invloed op de bereikbaarheid van de oostzijde van Goeree-Overflakkee en daarmee ook op de aanrijtijden van hulpdiensten.

De voorzitter van de gemeenteraad merkte op dat de ambulancezorg al langer een terugkerend onderwerp is binnen de raad. Ook andere fracties, waaronder de SGP, hebben in eerdere vergaderingen aandacht gevraagd voor de aanrijtijden van ambulances op het eiland.

Namens het college werd bevestigd dat de situatie de aandacht heeft. De burgemeester, die verantwoordelijk is voor openbare orde en veiligheid, en wethouder Van Putten, verantwoordelijk voor verkeer, zijn hierover in overleg. Daarbij wordt gekeken naar de gevolgen van de verkeerssituatie rond de Haringvlietbrug voor de bereikbaarheid en de veiligheid van inwoners.

Het college benadrukte dat de bereikbaarheid van de oostzijde van Goeree-Overflakkee een belangrijk aandachtspunt blijft en dat hierover gesprekken worden gevoerd met de betrokken partijen.

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Door Internetredactie Omroep Archipel