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Graafmachine uitgebrand bij vermoedelijke brandstichting in Dirksland

Graafmachine uitgebrand bij vermoedelijke brandstichting in Dirksland - FlakkeeNieuws Goeree-Overflakkee

Maandag 13 juli 2026

In de nacht van zondag 12 op maandag 13 juli 2026 is de brandweer rond 03:30 uur uitgerukt voor een melding van een voertuigbrand aan de Blindeweg in Dirksland.

Bij aankomst bleek een graafmachine, die was opgesteld voor werkzaamheden, volledig in brand te staan. Ondanks de inzet van de brandweer kon niet worden voorkomen dat de kraan grotendeels uitbrandde.

De politie vermoedt dat er sprake is van brandstichting. Eventuele getuigen of mensen die iets verdachts hebben gezien of beschikken over camerabeelden worden verzocht contact op te nemen met de politie.

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Door Internetredactie Omroep Archipel

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