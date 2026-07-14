Studenten schetsen toekomstbeelden voor Goeree-Overflakkee in 2100





Hoe kan de Zuid-Hollandse Delta zich voorbereiden op klimaatverandering, verzilting en veranderingen in de voedselvoorziening? Met die vraag gingen vijftien studenten van de universiteiten van Leiden, Delft en Rotterdam en de Academie van Bouwkunst in Amsterdam het afgelopen jaar aan de slag. Op 2 juli 2026 presenteerden zij hun onderzoeksresultaten aan bestuurders en kennispartners van de regio. De studenten ontwikkelden toekomstscenario's voor het jaar 2100, waarin zij onderzochten hoe natuur, landbouw, waterbeheer en leefomgeving zich gezamenlijk kunnen ontwikkelen.

De onderzoeken maakten deel uit van het Thesis Lab Generatie Regeneratie, een samenwerking tussen de Regio Zuid-Hollandse Delta en verschillende kennisinstellingen. De studenten richtten zich op vraagstukken rond klimaatverandering, de energietransitie, landbouw, waterbeheer en brede welvaart. Daarbij spraken zij onder meer met agrariërs, ondernemers en beleidsmakers en bezochten zij praktijkvoorbeelden in de regio.

In de onderzoeken staat het begrip regeneratie centraal. Daarbij gaat het niet alleen om het beperken van schade aan natuur en milieu, maar ook om het herstellen van natuurlijke systemen. De studenten onderzochten hoe landbouw, economie en waterbeheer zo kunnen worden ingericht dat natuur en mens elkaar versterken.

Zeewier

Een van de onderzoeken is van student landschapsarchitectuur Jordi Doomen. Hij onderzocht hoe Goeree-Overflakkee in 2100 grotendeels zelfvoorzienend zou kunnen zijn in de voedselproductie.

In zijn toekomstscenario bestaat het eiland uit kleinere, gemengde landbouwbedrijven waar kringlopen zoveel mogelijk worden gesloten. Door een grotendeels plantaardig voedingspatroon en lokale voedselproductie zou Nederland minder afhankelijk worden van import. Tegelijkertijd krijgen bomenrijen, hagen en natuur meer ruimte tussen de landbouwpercelen.

Doomen gaat ervan uit dat verzilting een grotere rol gaat spelen. Daardoor zouden sommige landbouwgronden minder geschikt worden voor traditionele gewassen. Zijn scenario beschrijft hoe delen van het eiland overstappen op zilte teelt en hoe voedselproductie zich deels verplaatst naar het water.

Een belangrijk onderdeel van het toekomstbeeld is de teelt van zeewier in het Grevelingenmeer. Volgens het onderzoek kan zeewier niet alleen bijdragen aan de voedselvoorziening, maar ook aan de ontwikkeling van nieuwe natuur. Rond de kwekerijen zouden onder water leefgebieden ontstaan voor vissen, schelpdieren en andere soorten. Daarnaast ziet Doomen mogelijkheden om recreatie en educatie te combineren met voedselproductie, bijvoorbeeld via wandelroutes en bezoekersvoorzieningen.

Wateropslag

Masterstudent Hamidreza Nikfarjam onderzocht een andere aanpak voor hetzelfde vraagstuk. Zijn voorstel richt zich op het beter benutten van bestaande dijken om regenwater vast te houden.

In het onderzoek wordt voorgesteld om naast bestaande dijken langgerekte waterbassins aan te leggen waarin winterregen wordt opgeslagen. Dat zoete water kan in droge zomers worden gebruikt voor landbouw. Volgens het onderzoek kan dit bijdragen aan het terugdringen van verzilting en de beschikbaarheid van zoet water vergroten.

Het vrijkomende kleimateriaal zou kunnen worden gebruikt om landbouwgrond op te hogen. Daardoor ontstaan volgens het scenario betere omstandigheden voor onder meer fruitteelt. Langs de nieuwe watergangen is ruimte voorzien voor natuurontwikkeling en recreatie, met wandel- en fietspaden en kleinschalige voorzieningen zoals horeca.

In dit toekomstbeeld krijgt de dijk meerdere functies. Naast waterveiligheid speelt deze een rol in wateropslag, landbouw, natuur en recreatie. Volgens de student kan zo een landschap ontstaan waarin verschillende functies elkaar versterken.

Inspiratie

De toekomstbeelden zijn geen uitgewerkte beleidsplannen, maar verkenningen van mogelijke ontwikkelingen op de lange termijn. Volgens de initiatiefnemers kunnen de onderzoeken bijdragen aan het gesprek over de toekomst van de Zuid-Hollandse Delta en nieuwe inzichten bieden voor bestuurders en andere betrokkenen bij ruimtelijke ontwikkeling.

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Door Internetredactie Omroep Archipel