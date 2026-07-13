Dingeman Huizer uit Stad aan 't Haringvliet koninklijk onderscheiden





Dingeman Huizer uit Stad aan 't Haringvliet is op zaterdag 11 juli 2026 koninklijk onderscheiden door burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn jarenlange inzet voor het dorp.

Sinds 1968 zet hij zich vrijwillig in voor het dorp. Hij is actief geweest binnen de kerk, sportverenigingen, culturele organisaties en het verenigingsleven. Zo was hij diaken, jeugdouderling, ouderling en lid van de kerkenraad binnen de Gereformeerde Ichthuskerk.

Ook bij de plaatselijke voetbalvereniging SNS is Huizer tientallen jaren actief als vrijwilliger geweest. Hij was bestuurslid, leider, grensrechter en scheidsrechter. Daarnaast zette hij zich in voor het onderhoud van de velden en verrichtte hij werkzaamheden achter de schermen.

Sinds 2002 is hij actief bij de Christelijke gemengde zangvereniging Soli Deo Gloria, waarvan hij al 23 jaar voorzitter is. Ten slotte was hij tot 2011 bestuurslid van buurthuis 't Trefpunt.

De burgemeester sprak haar waardering uit voor zijn inzet: "Meer dan een halve eeuw lang heeft u zich met hart en ziel ingezet voor anderen. Voor velen was uw inzet jarenlang een vertrouwd en vanzelfsprekend gegeven. Vandaag spreken wij onze waardering uit voor alles wat u heeft gedaan. Want uw inzet was en is allesbehalve vanzelfsprekend. Het ís bijzonder en verdient waardering."

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Door Internetredactie Omroep Archipel