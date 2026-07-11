Politie zet escaperoombus in om jongeren te waarschuwen voor sextortion





In Middelharnis konden leerlingen maandag 6 juli 2026 op een bijzondere manier kennismaken met de gevaren van sextortion. De politie was aanwezig met een speciale escaperoombus, waarin deelnemers spelenderwijs leren hoe online afpersing werkt en hoe zij zichzelf kunnen beschermen.

Volgens de politie is voorlichting over sextortion hard nodig. Hoewel er soms luchtig over wordt gedaan of mensen denken dat het hen niet zal overkomen, blijkt dat privéfoto's die in vertrouwen worden gedeeld later misbruikt kunnen worden voor chantage of afpersing.

In de escaperoombus maken de kinderen kennis met het fictieve verhaal van Marije. Haar foto's zijn uit haar cloudaccount gestolen en vervolgens gelekt. Een anonieme crimineel probeert haar af te persen en eist 200 euro. Betaalt zij niet, dan worden de foto's openbaar gemaakt. Aan de deelnemers de taak om binnen een kwartier vier codes te vinden en zo te voorkomen dat de foto's worden verspreid.

Met deze interactieve aanpak wil de politie jongeren bewust maken van de risico's van het delen van persoonlijke foto's en van de gevolgen van online afpersing.

De kinderen geven aan dat zij veel hebben geleerd van de activiteit. Zo noemen zij het belang van voorzichtig omgaan met foto's en persoonlijke informatie. "Je moet heel erg oppassen met wat je deelt," vertelt een deelnemer. Een ander vult aan: "Je weet niet naar wie foto's worden doorgestuurd."

Ook werd aandacht besteed aan de wettelijke regels. De jongeren leerden dat het bezit en verspreiden van seksuele afbeeldingen van minderjarigen strafbaar is en dat ontvangen beelden niet moeten worden doorgestuurd, maar direct verwijderd.

De politie hoopt dat de lessen uit de escaperoombus bijdragen aan een veiliger online gedrag onder jongeren. Door het onderwerp op een interactieve en toegankelijke manier bespreekbaar te maken, krijgen kinderen praktische handvatten om online risico's beter te herkennen en te voorkomen.

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Door Internetredactie Omroep Archipel