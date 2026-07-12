Staatsbosbeheer stelt voorwaarden aan asverstrooiing in natuurgebieden





Steeds meer mensen willen as verstrooien in natuurgebieden van Staatsbosbeheer. Daarom werkt de organisatie met een aanvraagprocedure en voorwaarden voor het verstrooien van as. Volgens Staatsbosbeheer zijn die nodig om natuurgebieden te beschermen en het groeiende aantal aanvragen zorgvuldig te kunnen behandelen. Op Goeree-Overflakkee zijn geen vaste locaties waar as mag worden verstrooid.

Staatsbosbeheer heeft verspreid over Nederland een aantal vaste locaties aangewezen waar as mag worden verstrooid. Voor inwoners van Goeree-Overflakkee liggen de dichtstbijzijnde locaties in het Bentwoud bij Benthuizen en in de natuurgebieden Schelphoek, Ouwerkerk, Schuddebeurs en Dijkwater op Schouwen-Duiveland.

Wie as wil verstrooien in een ander natuurgebied van Staatsbosbeheer, zoals in de Grevelingen, moet daarvoor toestemming vragen aan de boswachter. Per aanvraag beoordeelt Staatsbosbeheer of verstrooiing mogelijk is. In sommige gebieden wordt geen toestemming verleend, bijvoorbeeld omdat de bodem of de aanwezige natuur kwetsbaar is.

Volgens Staatsbosbeheer bevat as mineralen die de natuurlijke balans kunnen verstoren. Vooral in gebieden met vochtige duinvalleien en voedselarme grond kan dat gevolgen hebben voor kwetsbare plantensoorten, zoals de groenknolorchis en de vleeskleurige orchis.

Aan een toestemming zijn voorwaarden verbonden. Alleen de as mag worden achtergelaten en deze moet in een dunne laag worden verstrooid. Het is niet toegestaan bloemen, knuffels, beeldjes of andere voorwerpen achter te laten of markeringen aan te brengen. Ook blijven de normale toegangsregels voor het natuurgebied van kracht en kan tijdens de verstrooiing om de toestemming worden gevraagd.

Voor een aanvraag brengt Staatsbosbeheer kosten in rekening.

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Door Internetredactie Omroep Archipel