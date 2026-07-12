Ruimtegebrek dwingt Sportvereniging Hartpatiënten tot ledenstop





Sportvereniging Hartpatiënten Goeree-Overflakkee (SHP) bestaat al 36 jaar en telt inmiddels bijna zestig leden. De vereniging loopt echter tegen een probleem aan: er is onvoldoende ruimte om iedereen te laten sporten. “Een grote noodzaak”, noemt de SHP de extra zaalruimte.

De vereniging sport wekelijks in De Staver en gebruikt daarvoor twee zalen. “Tientallen jaren hebben we gebruikgemaakt van de gehele sporthal. Jaren geleden moesten we door een verminderd ledenaantal financieel inkrimpen en daardoor ook qua zaalruimte”, legt Rita van den Nieuwendijk van de vereniging uit. Inmiddels is het ledenaantal weer flink gegroeid en is uitbreiding volgens de SHP noodzakelijk. De derde sportzaal is tijdens de sportavonden van de vereniging inmiddels in gebruik. “En we willen onze vaste tijden en dagen graag behouden.”

Ledenstop

Volgens de vereniging vervult de SHP een belangrijke sociale functie voor hartpatiënten. “We kunnen uitgebreid ingaan op de menselijke betrokkenheid, maar praktisch gezien is meer ruimte nodig om te sporten.” Het gebrek aan ruimte leidde er begin 2026 zelfs toe dat de vereniging een ledenstop instelde.

“Alleen hartpatiënten die door een cardioloog van het ziekenhuis worden doorverwezen naar onze sportvereniging kunnen worden toegelaten”, schreef het bestuur op de eigen website. Ook nu staan er nog verschillende aanvragen open.

Veilig sporten

De leden behoren tot een medische risicogroep en kunnen alleen sporten onder professionele begeleiding. Volgens het bestuur heeft de vereniging meerdere keren geprobeerd om extra zaalruimte te krijgen. “Vooral om een verantwoorde en veilige situatie te creëren voor deze kwetsbare groep.”

Het uitblijven van een oplossing zou de continuïteit van de activiteiten onder druk zetten. “Wij willen nogmaals benadrukken: deze situatie is urgent, bekend en wordt tot op heden niet opgelost”, aldus het bestuur. De SHP zegt hierover meerdere brieven te hebben gestuurd naar de gemeente en SRGO, de beheerder van De Staver.

Uitbreiding De Staver

Voor de toekomst lijkt een oplossing in zicht. De gemeente heeft onlangs ingestemd met een uitbreiding van De Staver met twee gymzalen. Deze extra zalen zijn bedoeld voor bewegingsonderwijs voor scholen, maar kunnen ook ruimte bieden aan de sportvereniging.

SRGO laat weten dat de wens van Sportvereniging Hartpatiënten Goeree-Overflakkee om uit te breiden bekend is en prioriteit heeft. “Er is op dit moment een wachtlijst van verenigingen die behoefte hebben aan extra ruimte. SRGO kijkt daarbij zelfs naar de mogelijkheid om, waar mogelijk, al vóór de verbouwing extra ruimte voor de vereniging beschikbaar te krijgen. Na realisatie van de uitbreiding zal er in ieder geval extra ruimte voor de vereniging beschikbaar komen.”

De start van de bouw van de nieuwe gymzalen staat gepland voor begin 2027.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel