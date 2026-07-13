Automobilist aangehouden na botsing tegen boom





Maandagavond 13 juli 2026 is omstreeks 19:40 uur een automobilist gewond geraakt bij een eenzijdig verkeersongeval op de Westdijk in de polder van Dirksland.

Het ongeval gebeurde bij een bocht. De auto botste tegen een boom en reed vervolgens door de bosschage de dijk af.

Politie en ambulance kwamen ter plaatse om hulp te verlenen aan de twee inzittenden van het voertuig. De bestuurder raakte gewond en is na behandeling ter plaatse overgebracht naar een ziekenhuis.

Volgens een woordvoerder van de politie is de bestuurder aangehouden op verdenking van rijden onder invloed.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel