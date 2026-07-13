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Automobilist aangehouden na botsing tegen boom

Foto behorende bij Automobilist aangehouden na botsing tegen boom
Foto behorende bij Automobilist aangehouden na botsing tegen boom
Foto behorende bij Automobilist aangehouden na botsing tegen boom
Foto behorende bij Automobilist aangehouden na botsing tegen boom
Foto behorende bij Automobilist aangehouden na botsing tegen boom

Maandag 13 juli 2026

Maandagavond 13 juli 2026 is omstreeks 19:40 uur een automobilist gewond geraakt bij een eenzijdig verkeersongeval op de Westdijk in de polder van Dirksland.

Het ongeval gebeurde bij een bocht. De auto botste tegen een boom en reed vervolgens door de bosschage de dijk af.

Politie en ambulance kwamen ter plaatse om hulp te verlenen aan de twee inzittenden van het voertuig. De bestuurder raakte gewond en is na behandeling ter plaatse overgebracht naar een ziekenhuis.

Volgens een woordvoerder van de politie is de bestuurder aangehouden op verdenking van rijden onder invloed.

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Door Internetredactie Omroep Archipel

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