Geen directe aansluitstop voor Goeree-Overflakkee ondanks druk op stroomnet





Uit recente gegevens van netbeheerders Stedin en TenneT blijkt dat het tekort aan capaciteit in onze regio minder groot is dan eerder werd gevreesd. Daardoor komt er voor Goeree-Overflakkee voorlopig geen directe aansluitstop.

Per 1 juli 2026 zijn nieuwe landelijke regels ingegaan voor aanvragen van stroomaansluitingen. Waar voorheen alleen grootverbruikers op een wachtlijst kwamen, geldt dit nu ook voor alle andere aanvragen, waaronder woningen, mkb-bedrijven en laadpalen. Op basis van de huidige prognoses lijkt er nog ruimte te zijn voor projecten die binnen de landelijke prioritering vallen, zoals maatschappelijke voorzieningen.

Een herijking van het onderzoek door TenneT laat zien dat de situatie in de regio rond de Rotterdamse haven, waar Goeree-Overflakkee onder valt, minder ernstig is dan eind 2025 werd voorspeld. Waar eerder nog een tekort van 244 MW werd voorzien voor 2030, is dit bijgesteld naar 64 MW. Hoewel dit een verbetering is, blijft de druk op het net hoog door de snelle elektrificatie van bedrijven en huishoudens. De structurele problemen op het net zullen naar verwachting tot zeker 2032, en mogelijk 2035, aanhouden.

Door toenemende schaarste en het nieuwe prioriteringskader zal het de komende jaren vaker

voorkomen dat woningbouwprojecten en onderwijsinstellingen moeten wachten op netcapaciteit. Om hiermee om te gaan, bereidt de gemeente een proces voor om de woningbouw- en onderwijsprojecten tien jaar vooruit aan te melden. Ook heeft het college onlangs besloten om vervroegd netaansluitingen aan te vragen voor publieke laadpalen.

In het najaar van 2026 worden de resultaten van een nieuw groot congestieonderzoek verwacht. Die moeten meer duidelijkheid bieden voor de langere termijn.

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Door Internetredactie Omroep Archipel