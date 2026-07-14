Vaccinatiegraad bij jonge kinderen op Goeree-Overflakkee onder 90 procent





Op Goeree-Overflakkee laten de nieuwste cijfers over vaccinaties zien dat in 2026 meer tieners hun gemiste prikken inhalen, terwijl de vaccinatiegraad bij baby’s en jonge kinderen juist achterblijft.

Dat blijkt uit gegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De vaccinatiegraad onder jonge kinderen blijft op Goeree-Overflakkee onder de 90 procent, de grens die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hanteert als richtlijn voor voldoende bescherming tegen besmettelijke ziekten.

De verbetering is vooral zichtbaar bij tieners. Door inhaalvaccinaties steeg de vaccinatie tegen HPV in 2026 bij 11-jarigen van 37 procent in 2025 naar 54,3 procent in 2026 bij meisjes en van 41,1 procent in 2025 naar 47,4 procent in 2026 bij jongens. Ook de vaccinatie tegen meningokokkenziekte onder 15-jarigen nam toe tot 72,2 procent. Daarmee is sprake van een lichte stijging, al blijven de percentages onder de landelijke doelen.

Bij jonge kinderen is het beeld minder gunstig. Van de kinderen die in 2023 zijn geboren, heeft 87,8 procent het volledige Rijksvaccinatieprogramma afgerond. De meeste losse vaccinaties liggen rond de 88 procent, zoals difterie, kinkhoest, tetanus en polio (88,5 procent), de bacterie Hib (88,7 procent), hepatitis B (88,5 procent) en pneumokokken (88,0 procent). Dit ligt onder de 90 procent die volgens de WHO nodig is om infectieziekten goed te beheersen.

Voor nieuwere vaccinaties is het beeld gemengd. De bescherming tegen het RS-virus ligt op 74,1 procent. Voor rotavirus ligt de vaccinatiegraad op 67,6% procent bij het meest recente geboortecohort. De lagere deelname kan mogelijk worden verklaard door het feit dat de rotavirusvaccinatie pas in 2024 aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is toegevoegd.

Vaccinatiegraad

Vooral de vaccinatie tegen mazelen vraagt aandacht. De BMR-vaccinatie, die beschermt tegen bof, mazelen en rodehond, ligt op zo'n 88 procent bij jonge kinderen en 82,9 procent bij schoolkinderen. Volgens de WHO is ongeveer 95 procent nodig om uitbraken van mazelen te voorkomen. Deze cijfers zijn zorgelijk omdat mazelen zeer besmettelijk is en een lage graad, gecombineerd met de lokale clustering van niet-gevaccineerden op het eiland, het risico op uitbraken verhoogt. Daarnaast neemt ruim 10 procent van de zuigelingen helemaal niet deel aan het vaccinatieprogramma.

Deskundigen wijzen erop dat een lagere vaccinatiegraad de bescherming van de hele bevolking kan verzwakken. Als minder mensen zijn gevaccineerd, kan een besmettelijke ziekte zich makkelijker verspreiden. Vooral baby’s die nog niet alle prikken hebben gehad en mensen die om medische redenen niet gevaccineerd kunnen worden, lopen dan meer risico.

Verklaring

Volgens het RIVM speelt ook de manier van registreren een rol in de cijfers van de vaccinatiegraad. Sinds 2022 worden vaccinaties waarvoor geen toestemming is gegeven om gegevens te delen, niet meegenomen in de officiële cijfers. Daardoor ligt de werkelijke vaccinatiegraad waarschijnlijk iets hoger dan de geregistreerde percentages laten zien.

Daarnaast maakt Goeree-Overflakkee deel uit van de zogenoemde Biblebelt, een gebied waar sommige ouders vanwege hun geloof afzien van vaccinatie. Daardoor kunnen groepen ontstaan waarin relatief veel kinderen niet zijn gevaccineerd. In het verleden leidde dat in deze regio onder meer tot uitbraken van polio, mazelen, rodehond en de bof.

De overheid probeert de vaccinatiegraad te verbeteren met een lokale aanpak, waarbij gemeenten, jeugdgezondheidszorg en huisartsen samenwerken om ouders beter te informeren en de toegang tot vaccinaties te verbeteren. Daarbij ligt de nadruk op het bereiken van gezinnen die twijfelen over vaccinatie, met als doel de bescherming van jonge kinderen te versterken.

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