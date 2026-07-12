Achter meerderheid tegen zondagsopenstelling schuilen grote verschillen





Een meerderheid van de 4.221 deelnemers aan het Opiniepanel Goeree-Overflakkee is tegen de openstelling van supermarkten op zondag: 57 procent is tegen, 43 procent voor. Dat beeld verschilt echter per dorp. In sommige plaatsen is een ruime meerderheid tegen openstelling, terwijl elders juist veel steun is voor boodschappen doen op zondag. En hoe zit het tussen verschillende leeftijdsgroepen en religies? We zochten uit welke verschillen er achter de cijfers schuilgaan.

Panelleden Ouddorp tegen opening

De sterkste tegenstand tegen openstelling van supermarkten op zondag is te vinden onder deelnemers uit Ouddorp. Ruim driekwart van hen vindt dat de winkels dicht moeten blijven. Zo schrijft iemand: “In Ouddorp is dit de enige dag dat de toeristen uit het centrum blijven en er rust is". Een ander vindt juist: “Het zou ieders keuze moeten zijn en het voorkomt valse concurrentie met de supermarkten op de vakantieparken die wel open zijn.”

Ook in de andere westelijke dorpen Goedereede en Stellendam is er een meerderheid voor gesloten supermarkten op zondag, al is het verschil daar klein.

In Dirksland is die meerderheid duidelijker: een ruime meerderheid wil geen open supermarkt op zondag. Melissant vormt een uitzondering in dit deel van het eiland: daar wil een nipte meerderheid juist wel op zondag boodschappen kunnen doen.

Ook in Sommelsdijk en Middelharnis is er een kleine meerderheid die de supermarkten gesloten wil houden. In Herkingen zijn de verschillen minimaal en zijn de meningen vrijwel gelijk verdeeld.

Deelnemers Achthuizen voor opening

Richting het oosten van het eiland verschuift het beeld. Nieuwe-Tonge is het enige dorp in dit gebied waar een kleine meerderheid de supermarkten gesloten wil houden. In Ooltgensplaat houden voor- en tegenstanders elkaar ongeveer in evenwicht. Deelnemers uit Stad aan ’t Haringvliet, Oude-Tonge en Den Bommel zijn juist vaker voorstander van open supermarkten op zondag. De meeste steun voor openstelling is te vinden in Achthuizen, waar meer dan driekwart van de deelnemers daarvoor kiest.

Verschillen binnen religies

De meeste deelnemers die zich rekenen tot een religieuze of levensbeschouwelijke stroming zijn tegen de openstelling supermarkten op zondag. De grootste groep binnen deze deelnemers is protestants, onder meer afkomstig uit de Protestantse Kerk in Nederland, de Hersteld Hervormde Kerk en de Oud Gereformeerde Gemeente. Deelnemers binnen de Protestantse Kerk in Nederland en de Hersteld Hervormde Kerk is een ruime meerderheid tegen zondagsopenstelling. Onder deelnemers uit de Oud Gereformeerde Gemeente is dat vrijwel iedereen. Binnen de Rooms-Katholieke deelnemers aan het panel is een ruime meerderheid juist vóór openstelling van winkels op zondag

Onder deelnemers die zich niet rekenen tot een religieuze of levensbeschouwelijke stroming, of die zichzelf als atheïst zien, is een ruime meerderheid vóór zondagsopenstelling. De groep die niet wilde aangeven tot welke religieuze of levensbeschouwelijke stroming zij behoort, is verdeeld. Binnen deze groep is een kleine meerderheid tegen openstelling op zondag.

Oudere deelnemers duidelijk tegen

De meningen over zondagsopenstelling verschillen ook per leeftijdsgroep. Onder jongeren van 18 tot en met 24 jaar zijn de voor- en tegenstanders vrijwel gelijk verdeeld en ook in deze groep spelen verschillende belangen mee. Sommige jongeren wijzen op de mogelijkheid om op zondag te werken naast hun studie of andere verplichtingen. Anderen vinden juist dat de zondag als vaste vrije dag behouden moet blijven. “Vanuit mijn bijbaan als verkoopmedewerkster vond ik het heel prettig dat de winkel zondag dicht was. Voor het personeel is het ook echt een ‘verplichte’ vrije dag. Je sluit het zaterdag af en kan maandag weer fris opnieuw beginnen", schrijft iemand. Een ander uit deze doelgroep zegt juist: “Zondag is een vrije dag voor mij en ik zou dan graag wat extra uurtjes willen maken bij de supermarkt waar ik werk."

Ook deelnemers van 25 tot en met 34 jaar, 35 tot en met 49 jaar en 50 tot en met 64 jaar laten geen duidelijke voorkeur zien. Onder oudere deelnemers is het beeld anders. De meeste deelnemers van 65 tot en met 74 jaar zijn tegen zondagsopenstelling. Dat geldt ook voor deelnemers van 75 jaar en ouder, van wie de meerderheid eveneens tegen is.

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Door Internetredactie Omroep Archipel