Veel mensen weten het: zingen maakt blij. Samen zingen maakt zelfs nog veel blijer! Het Aanschuifkoor in Middelharnis staat onder de enthousiaste leiding van Germaine Compier. Zij praat de diverse nummers aan elkaar en zorgt voor muzikale begeleiding.

Om mee te doen met het Aanschuifkoor hoef je geen uitstekende zanger of zangeres te zijn. Hier en daar een valse noot is zelfs geen enkel probleem. Elkaar ontmoeten, samen zingen en plezier hebben in het zingen is veel belangrijker. Schuif aan en zing gezellig mee!

Het Diekhuus, Middelharnis | donderdag 10 januari 2019 | 14:00 - 15:30 uur | toegang gratis