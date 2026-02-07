Aanslag lokale belastingen komen eraan

In februari 2026 valt bij veel inwoners en bedrijven van Goeree-Overflakkee de jaarlijkse aanslag lokale belastingen op de mat. Deze aanslag wordt door SVHW verstuurd namens de gemeente en waterschap Hollandse Delta. Met dit belastinggeld zorgt het waterschap voor veilige dijken en schoon en voldoende water. Ook wordt het gebruikt voor het zuiveren van afvalwater en het onderhoud van wegen buiten de bebouwde kom.

De lokale belastingen kunnen dit jaar hoger zijn. Dit komt doordat de gemeente minder geld krijgt vanuit het Rijk en te maken heeft met hogere kosten. Het waterschap moet de komende jaren veel maatregelen nemen en investeren om de regio van de Zuid-Hollandse Eilanden veilig en leefbaar te houden, ook voor de toekomstige generaties. Heemraad Frank van Oorschot vertelt: “Niemand betaalt graag belasting. Toch is veel geld nodig om ook in de toekomst veilig te kunnen wonen, werken en leven op de Zuid-Hollandse eilanden. Daarom hebben we de lasten zo zorgvuldig mogelijk verdeeld over inwoners, bedrijven en agrariërs.”

Een belangrijke wijziging is dat er vanaf 2026 verschillende tarieven gelden voor woningen en bedrijfspanden. In het verleden betaalden alle eigenaren hetzelfde bedrag. De waarde van woningen is het afgelopen jaar sneller gestegen dan die van bedrijfspanden. Daarom wordt het bedrag voor bedrijfspanden aangepast. Hierdoor kunnen de bedragen per groep verschillen. Soms kan het bedrag hoger of lager zijn. Dit hangt af van de waarde van het pand, het soort eigendom en de grond.

Uitgaven

In 2026 wil het waterschap flink investeren. Zo worden rioolzuiveringen op Goeree-Overflakkee grootschalig vernieuwd en wordt er geld gestoken in het slibverwerkingsbedrijf Sluisjesdijk. Deze projecten zijn volgens Hollandse Delta nodig om het afvalwater van ruim 1,3 miljoen inwoners ook in de toekomst goed te kunnen blijven zuiveren.

Ook wordt geld uitgegeven aan het verbeteren van de waterkwaliteit door baggerwerkzaamheden en de onderwaterdijkversterking bij de Grevelingen. Van Oorschot benadrukt het belang van deze investeringen: “We investeren op meerdere fronten tegelijk: in veilige dijken, in schoon en voldoende water, in moderne rioolwaterzuiveringen en in onze weerbaarheid als organisatie. Als voorbeeld: veel rioolwaterzuiveringen zijn tientallen jaren oud en moeten nu gerenoveerd gaan worden. Daarmee zorgen we niet alleen voor veiligheid en waterkwaliteit, maar ook voor een aantrekkelijk gebied om in te wonen, werken en recreëren.”

Belastingaanslag via SVHW

Op het aanslagbiljet staat ook uitleg over betaalmogelijkheden, bezwaar maken en aanvragen van kwijtschelding. Op de website van SVHW is meer informatie te vinden over de soorten heffingen. Ook vind je hier de antwoorden op veel gestelde vragen. Zo is het mogelijk om kwijtschelding aan te vragen voor wie een minimuminkomen en geen spaargeld of bezit heeft.

Liever telefonisch contact? SVHW is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 09:00 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 16:30 uur en op vrijdag van 09:00 tot 12:30 uur op telefoonnummer 0186-577222. Omdat SVHW in korte tijd meer dan 700.000 aanslagen verstuurt, kan het in de periode van 6 februari tot en met 6 maart erg druk zijn aan de telefoon.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.



Door Internetredactie Omroep Archipel