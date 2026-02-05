Politiek op donderdag: kandidatenlijsten en zorgen over de Brouwersdam

Iedere donderdag publiceert de redactie een overzicht met de meest recente ontwikkelingen binnen de lokale politiek van Goeree-Overflakkee. Lokale partijen informeren de redactie over hun activiteiten, standpunten en initiatieven. Door deze updates per partij te bundelen, ontstaat een helder overzicht van wat er speelt op het eiland en welke onderwerpen op dit moment aandacht krijgen binnen de lokale politiek. Dit is het overzicht van week 6 van 2026.

50PLUS doet mee aan gemeenteraadsverkiezingen

De partij 50PLUS doet dit jaar ook mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van Goeree-Overflakkee. De partij zegt dat ruim 51% van de inwoners van het eiland ouder is dan 45 jaar en wil daar serieus rekening mee houden. Ze vinden dat juist ouderen een belangrijke stem moeten krijgen in het openbaar bestuur. Lijsttrekker van de partij is Maas Koese uit Ouddorp. Hij is negen jaar raadslid geweest en dertien jaar bestuurslid van het waterschap. In het programma Sterk door eenvoud staat onder meer dat de partij het ouderenbeleid zwaarder wil laten meewegen in de gemeentelijke planvorming.

VVD wil zich inzetten voor de Brouwersdam

VVD Goeree-Overflakkee heeft gesproken met ondernemers en betrokkenen bij de Brouwersdam in Ouddorp. Met hen werd gepraat over een strand dat zichtbaar terugloopt en over regels die zich opstapelen. Ondernemers zouden zich zorgen maken over een gebrek aan zekerheid en een langetermijnvisie. De partij vindt het belangrijk dat de basis op orde is: geen ongecontroleerde bebouwing op het strand maar goed sanitair, passende verlichting en sterke wandel- en fietsroutes. “Minder strand betekent minder recreatie, minder bezoekers en uiteindelijk minder werkgelegenheid”, aldus de partij. “Voor de VVD is het vanzelfsprekend dat de gemeente samen met ondernemers en de recreatiesector actief optrekt richting provincie en Rijk. Niet alleen vanuit veiligheid, maar ook vanuit economische waarde en leefbaarheid.”

GAAN presenteert kandidatenlijst

De partij GAAN heeft haar kandidatenlijst voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen gepresenteerd. Naast lijsttrekker Ellen Nijssen bestaat de top vijf uit vier nieuwe namen. Hiermee wil de partij inzetten op verjonging en frisse energie. “Vernieuwing is nodig, maar je moet ook weten waar je het over hebt. Ik ben trots op dit team: nieuwe mensen met frisse ideeën, gecombineerd met kennis van de thema’s”, aldus Nijssen. De top tien bestaat uit vijf mannen en vijf vrouwen; volgens GAAN zorgt dit voor een evenwichtige en brede vertegenwoordiging.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.



Door Internetredactie Omroep Archipel