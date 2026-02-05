 Luister radio: Archipel bij nacht of kijk live TV

Aanvragen voor subsidie Windfonds mogelijk tot 15 maart

Verenigingen en andere organisaties op Goeree-Overflakkee kunnen tot 15 maart 2026 subsidie aanvragen bij het Windfonds Goeree-Overflakkee voor projecten die vanaf 1 mei 2026 worden uitgevoerd. Het fonds is bedoeld voor duurzame, sociale en groene initiatieven op het eiland.

Het Windfonds Goeree-Overflakkee is een stichting die projecten ondersteunt die bijdragen aan de leefbaarheid van het eiland. Het geld in het fonds komt van eigenaren van windparken op Goeree-Overflakkee die na 2016 zijn gebouwd. Zij dragen per opgewekte megawattuur een vast bedrag af. Omdat de opbrengst van wind verschilt, wisselt ook het bedrag dat het fonds jaarlijks kan besteden. Dit gaat om tienduizenden euro’s.

Het bestuur van het Windfonds beoordeelt de aanvragen op onder meer het effect van het project en de kans dat het uitvoerbaar is. De maximale bijdrage per project is € 3.000,-. Projecten die niet aan de voorwaarden voldoen, krijgen geen subsidie.

Het fonds beoordeelt aanvragen twee keer per jaar. In het voorjaar gaat het om aanvragen die voor 15 maart 2026 zijn ingediend. In het najaar behandelt het bestuur de aanvragen die uiterlijk 15 september 2026 zijn binnengekomen.

Donderdag 5 februari 2026
Door Internetredactie Omroep Archipel

