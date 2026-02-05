Opladen elektrische auto op Goeree-Overflakkee duurder dan gemiddeld

Het opladen van een elektrische auto is op Goeree-Overflakkee duurder dan het landelijke gemiddelde. Dat blijkt uit een onderzoek van de ANWB naar tarieven bij openbare laadpalen in Nederland. In 2025 betaalden gebruikers op het eiland gemiddeld ruim tien cent per kilowattuur meer dan het landelijk gemiddelde. De ANWB ziet grote prijsverschillen tussen gemeenten.

Voor het onderzoek analyseerde de ANWB meer dan 5,9 miljoen laadsessies bij openbare laadpalen in heel Nederland. Snellaadpalen zijn niet meegenomen. Op Goeree-Overflakkee werden in totaal 18.953 laadsessies geregistreerd.



Tarief Goeree-Overflakkee

Het gemiddelde tarief in Nederland kwam uit op 0,48 euro per kilowattuur. Nederweert was met gemiddeld 0,33 euro per kWh de goedkoopste gemeente. In Oegstgeest lag de prijs het hoogst, met bijna 0,70 euro per kWh. Het gemiddelde tarief bij een openbare laadpaal op Goeree-Overflakkee bedroeg in 2025 0,5824 euro per kilowattuur. Dat is 0,1009 euro hoger dan het landelijke gemiddelde. Bij 18,12 procent van de laadsessies werd een extra bedrag gerekend doordat de auto langer aan de laadpaal bleef staan dan nodig was. Deze extra kosten gelden vaak nadat de accu volledig is opgeladen of na een laadduur van vier tot vijf uur.

Samenwerking maakt goedkoper

De ANWB heeft de prijzen per gemeente vergeleken omdat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het plaatsen van openbare laadpalen. In de praktijk gebeurt dit meestal via een concessie aan een commerciële partij. Gemeenten stellen daarbij voorwaarden, zoals een maximale laadprijs.

Volgens de ANWB zijn de tarieven lager in gemeenten die samenwerken binnen één concessiegebied. Dit is onder meer het geval in delen van Noord-Brabant en Limburg. Gemeenten die niet deelnemen aan zo’n samenwerking hebben vaak hogere laadprijzen. Het verschil tussen de buurgemeenten Nederweert en Asten bedraagt bijvoorbeeld 0,29 euro per kilowattuur.

De ANWB concludeert dat gemeenten daarmee een grote invloed hebben op de kosten van elektrisch rijden binnen hun eigen gemeente, met name omdat inwoners die elektrisch rijden vaak geen ander alternatief hebben dan publieke laadpalen.

Door Internetredactie Omroep Archipel