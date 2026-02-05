Valentijnsdag: jouw liefde voor Goeree-Overflakkee

Valentijnsdag is de dag waarop je stilstaat bij liefde en verbondenheid. Het is een moment om extra aandacht te geven aan de mensen die belangrijk voor je zijn. Maar liefde kan ook gaan over een plek. Een plek waar je graag bent, waar je mooie herinneringen hebt of waar je je thuis voelt.

Ook op Goeree-Overflakkee zijn er veel plekken die voor mensen bijzonder zijn. Misschien is het een dorp, een strand, een kerk, een haven of een rustige plek in de natuur. Voor iedereen kan dat een andere plek zijn.

Omroep Archipel is benieuwd welke plek voor jou speciaal is. Daarom nodigen wij je uit om een foto te sturen van jouw favoriete locatie op Goeree-Overflakkee. Je kunt je foto en korte toelichting sturen naar redactie@omroeparchipel.nl. Vermeld daarbij je naam, de plaats waar de foto is gemaakt en waarom jij juist van deze plek houdt.

Door Internetredactie Omroep Archipel