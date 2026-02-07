Langer wachten bij bellen 112 door storing

Alarmnummer 112 kampte zaterdag 7 februari 2026 met een landelijke storing. Het alarmnummer was wel bereikbaar, maar bellers moesten mogelijk langer wachten. Het probleem lag bij het meldkamersysteem, liet een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond weten. De meldkamers konden hulpdiensten wel blijven inzetten via een back-upsysteem.

Ook het telefoonnummer van de politie, 0900-8844, had te maken met problemen. Voor zowel 112 als het politienummer luidde het advies om te blijven proberen als contact niet direct lukte. Vanwege de storing had de veiligheidsregio een crisisteam bijeengeroepen.

Rond 19:10 meldde de veiligheidsregio dat de laatste werkzaamheden voor herstel in gang waren gezet. Het alarmnummer 112 was op dat moment weer normaal bereikbaar.

Door Internetredactie Omroep Archipel