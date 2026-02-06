Lokale politiek reageert op plannen voor Haringvlietbrug

CDA Goeree-Overflakkee heeft schriftelijke vragen gesteld over de aankomende renovatie van de Haringvlietbrug. Ook Trots op Goeree-Overflakkee laat op hun social media weten dat ze een officiële reactie hebben ingediend op de plannen.

Beide partijen waren op dinsdagavond 3 februari 2026 aanwezig bij de inloopavond in de Staver waar Rijkswaterstaat de plannen heeft gepresenteerd. Ze zijn eensgezind dat het lijkt of er weinig te participeren is en er geen concrete antwoorden werden gegeven op de gestelde vragen. Zo vraagt het CDA zich af of er nog bijsturing of participatie mogelijk is nu de aanbesteding voor de werkzaamheden al wordt voorbereid. Ook is de partij benieuwd of het college inzicht heeft gekregen in de onderzoeken naar alternatieven zoals een nieuwe brug of een tunnel onder het Haringvliet door.

Trots op Goeree-Overflakkee meldt een officiële reactie te hebben ingediend met daarin duidelijke eisen. Zo wil de partij geen brugafsluiting zonder een volwaardig initiatief en een compensatieregeling voor ondernemers en forenzen die direct hinder ondervinden. Ook het CDA maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van het eiland en vraagt het college hoe deze zo optimaal mogelijk kan worden gehouden tijdens de afsluiting.

Door Internetredactie Omroep Archipel