Asbest aangetroffen in speelzand

Er is onrust ontstaan over speelzand dat in speelgoed wordt gebruikt. Het Algemeen Dagblad onderzocht twaalf speelgoedproducten met zand die in Nederland te koop zijn, waaronder zandtafels. In zes van deze producten werd asbest aangetroffen. Het is nog onduidelijk welk risico kinderen hebben gelopen.

Voor kinderopvangorganisatie Kibeo is dit aanleiding om het gebruik van speelzand per direct te stoppen in al haar vestigingen. Met meer dan dertig locaties op Goeree-Overflakkee is Kibeo de grootste aanbieder van kinderopvang op het eiland.

“Onze leveranciers geven aan dat het speelzand dat zij leveren veilig is. Desondanks kiest Kibeo er uit voorzorg voor om het speelzand voorlopig niet te gebruiken, zolang het onderzoek van de NVWA loopt. Zodra er meer duidelijkheid is, bekijken we of het gebruik kan worden hervat", laat een woordvoerder weten.

Ook de Brancheorganisatie Kinderopvang adviseert kinderopvanglocaties om speelzand voorlopig buiten bereik van kinderen te houden.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is een onderzoek gestart, dat zich nog in de opstartfase bevindt. De toezichthouder benadrukt dat verkopers verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van hun producten. Naar aanleiding van het onderzoek heeft Bol.com alle producten met speelzand van de website gehaald. In België is vergelijkbaar speelgoed inmiddels uit de winkels gehaald.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.



Door Internetredactie Omroep Archipel