Koninklijke onderscheiding voor Monique Sweep

Monique Sweep uit Nieuwe-Tonge heeft een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Zijne Majesteit de Koning benoemde haar tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van gemeente Goeree-Overflakkee reikte de onderscheiding vrijdag 6 februari 2026 uit tijdens een afscheidsbijeenkomst ter gelegenheid van haar pensionering bij Deltawind.

Na zich jarenlang met hart en ziel te hebben ingezet voor de lokale gemeenschap en ver daarbuiten nam Monique Sweep afscheid als bestuurder van Coöperatie Deltawind. Zij wist in die rol als geen ander stakeholders te overtuigen om verder te kijken dan het eigen belang en het algemeen belang centraal te stellen, waarmee zij velen mee heeft genomen in de coöperatieve gedachte: ondernemen met en ten behoeve van de leden van de coöperatie en maatschappelijke waarde creëren. Een mooi voorbeeld is dat er de afgelopen jaren veel initiatieven zijn opgezet vanuit de coöperatie om leden en bewoners van het eiland te ondersteunen bij de energietransitie.

Windfondsen

Een ander belangrijk voorbeeld is het opzetten van de windfondsen. Hiermee werd een sterke verbinding gelegd tussen windparken en omwonenden. De opbrengsten uit windenergie worden ingezet voor projecten die cultuur en leefbaarheid in de directe omgeving versterken. Deze aanpak is inmiddels uitgegroeid tot een gedragscode binnen Nederland.

Windpark Krammer

Dankzij de samenwerking met windcoöperatie Zeeuwind is onder haar leiding namens Deltawind het windpark Krammer succesvol gerealiseerd. Dit project geldt als één van de grootste burgerinitiatieven op het gebied van duurzame energie in Nederland. Ook hier is bij de ontwikkeling en bouw veel aandacht besteed aan de relatie met de omgeving, o.a. met een windfonds en financiële participaties. Het windpark werd gebouwd in 2017 en in mei 2019 officieel geopend door Zijne Majesteit de Koning.

Andere rollen

Naast haar rol bij Deltawind was zij van juni 2016 tot en met april 2023 bestuurslid van de Nationale Coöperatieve Raad, de koepelorganisatie van en voor coöperaties in Nederland. Ook was ze voorzitter van de Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland.

Daarnaast vervulde zij van 1 november 2018 tot 27 juli 2022 de functie van bestuurslid bij Coöperatie Hoom. Ook hier zette zij zich met grote energie in om de ambities van Hoom waar te maken: het ondersteunen van lokale energiecoöperaties en het helpen van bewoners bij het verduurzamen van hun woningen.

Waardering

Uit de verschillende ondersteunersbrieven blijkt grote waardering voor haar langdurige inzet en betrokkenheid. Haar professionele en betrouwbare wijze heeft een positieve impact en indruk achtergelaten bij vele organisaties, medewerkers, collega’s, bestuurders, leden van de coörperatie en bewoners.

Burgemeester Grootenboer-Dubbelman prees de inzet en het enthousiasme bij haar werk voor Deltawind. Ook bedankte en feliciteerde zij haar namens het gemeentebestuur.

Door Internetredactie Omroep Archipel