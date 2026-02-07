Samen tegen zwerfafval, Schoon Goeree-Overflakkee laat eiland stralen

Wat begint met een plastic zak in de jaszak, kan uitgroeien tot een beweging die een heel eiland schoner maakt. Dat bewijst Stichting Schoon Goeree-Overflakkee, die inmiddels al vijf jaar met een groeiende groep vrijwilligers strijdt tegen zwerfafval. In het radioprogramma Op de Hoagte vertelden vrijwilligers Marcel Brevé en Els Kievit hoe hun ‘uit de hand gelopen hobby’ is uitgegroeid tot een breed gedragen initiatief.

Beluister hier de audio.

Door Redactie Op de Hoagte

Schoon Goeree-Overflakkee wordt volledig gedragen door vrijwilligers. Zij ruimen zwerfafval op langs wegen, dijken, stranden, in dorpen en natuurgebieden. Daarnaast is er een grote groep betrokken inwoners die het werk volgt, af en toe meehelpt of op een andere manier bijdraagt. “Betrokkenheid kan klein beginnen,” vertelt Marcel Brevé. “Maar als je het eenmaal ziet, kun je het niet meer níét zien.”

Die mentaliteit werkt aanstekelijk. De stichting telt inmiddels zo’n 200 zeer actieve vrijwilligers en ruim 1300 volgers op Facebook. Tijdens de coronaperiode groeide het initiatief explosief. “Mensen zochten iets zinvols om te doen en wilden naar buiten,” aldus Brevé. “Veel van hen zijn gebleven.”

Indrukwekkende cijfers

De resultaten liegen er niet om. In de afgelopen jaren werd jaarlijks tussen de 30.000 en 121.000 liter zwerfafval opgeruimd. Dat staat gelijk aan honderden volle kliko’s. Alleen al vorig jaar ging het om 55.000 liter afval, verzameld over meer dan 12.000 kilometer aan wegen, bermen, stranden en paden. Goeree-Overflakkee staat daarmee al jaren hoog genoteerd in de landelijke app Helemaal Groen, waarin schoonmaakacties worden geregistreerd.

Opvallend is de positieve insteek van de stichting. Er wordt niet met de vinger gewezen. “Het is nooit ‘weggegooid’, het is ‘weggewaaid’,” zegt Brevé met een knipoog. “Negativiteit schrikt af. Wij laten liever zien wat wél kan.” Die houding leidt tot veel waardering. Vrijwilligers krijgen duimpjes, worden aangesproken en horen vaak van bezoekers hoe schoon het eiland is in vergelijking met andere vakantiegebieden.

Peuken, blikjes en waarde

Een hardnekkig probleem blijft het grote aantal sigarettenpeuken. Tijdens de landelijke PeukMeuk-dag raapte Brevé op één parkeerterrein in Ouddorp maar liefst 800 peuken in één uur. Inmiddels wordt ook geëxperimenteerd met speciale peukenstofzuigers, die vooral bij bushokjes en bankjes effectief zijn. De invoering van statiegeld op kleine flesjes en blikjes heeft duidelijk effect gehad. Waar eerder tienduizenden blikjes per jaar werden gevonden, zijn die aantallen sterk gedaald. “Waarde werkt,” aldus Brevé. “Soms zijn we zelfs te laat, omdat iemand anders het blikje al heeft meegenomen.”

Samenwerking

Het succes van Schoon Goeree-Overflakkee is mede te danken aan de goede samenwerking met de gemeente Goeree-Overflakkee en de RAD. Afval wordt kosteloos afgevoerd en vrijwilligers kunnen gebruikmaken van speciale afvalpassen. “Zonder die ondersteuning zou het plezier er snel af zijn,” benadrukt Brevé. “Je kunt dit niet alleen.”

Vrijwilligers komen uit alle dorpskernen van het eiland, jong en oud. Ouders trekken eropuit met kinderen, anderen lopen alleen met een grijper en een zak tijdens het uitlaten van de hond. Eens per twee weken wordt er gezamenlijk een dorp aangepakt, afgesloten met koffie uit de kofferbak. “Alleen kun je weinig, maar samen bereik je enorm veel,” zegt Els Kievit. “Het is gezond, het is gezellig en je ziet direct resultaat.”

Wie wil meedoen, kan zich aanmelden via www.schoongoereeoverflakkee.nl of via de Facebookpagina van de stichting. “Drie keer per dag bukken,” vat Brevé het samen. “Dan is het probleem opgelost.”

Beluister nu via podcast diensten zoals Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.



