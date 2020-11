Aantal besmettingen COVID-19 op Goeree-Overflakkee lijkt af te nemen

Elke week gaat het steeds een stukje beter met het aantal besmettingen op Goeree-Overflakkee. De cijfers van de GGD Rotterdam-Rijnmond laten zien dat het aantal COVID-19 meldingen in week 44 van 2020 187 was. In de weken daarna loopt het aantal stapsgewijs af. In week 47 87 meldingen. In het ziekenhuis van Dirksland liggen 11 patiënten met corona.

Het aantal mensen dat overlijdt aan het virus is nog steeds hoog maar ook deze aantallen nemen af. Overigens is het doorgeven van een overlijden van een patiënt met COVID-19 aan de GGD niet verplicht. De daadwerkelijke aantallen zijn daarom waarschijnlijk hoger.

Zelf de cijfers van de GGD inzien? Kijk op https://gezondheidinkaart.nl/dashboard/dashboard/covid-19/