Aantal inbraken op Goeree-Overflakkee licht gestegen in 2025

De politie heeft op 15 januari 2026 de misdaadcijfers over 2025 bekendgemaakt. Uit deze cijfers blijkt dat op Goeree-Overflakkee het aantal inbraken bij woningen, schuren, garages en bedrijven licht is gestegen ten opzichte van een jaar eerder. De toename, ten opzichte van 2024, is zichtbaar op meerdere plekken op het eiland. Tegelijk laat het overzicht over meerdere jaren zien dat het aantal inbraken in sommige eerdere jaren hoger lag dan in 2025.

In 2025 werd er op Goeree-Overflakkee in totaal 56 keer ingebroken in woningen. Dat is meer dan in 2024, toen het ging om 52 inbraken, en ook meer dan in 2023 met 48 inbraken. In de afgelopen vijf jaar lag het hoogste aantal in 2022, met 63 inbraken.

De meeste woninginbraken in 2025 vonden plaats in Ouddorp, waar 17 keer werd ingebroken. In Middelharnis en Sommelsdijk ging het om 8 inbraken. In Dirksland en Oude-Tonge werden 6 woninginbraken geregistreerd.

Schuren en garages

Bij schuren, boxen en garages werden in 2025 in totaal 14 inbraken gemeld. Dat is een stijging ten opzichte van 2024, toen het om 9 inbraken ging. Op langere termijn is er wel een daling te zien. In 2021 werden nog 38 inbraken geregistreerd en in 2020 waren dat er 40.

De meeste inbraken bij schuren en garages vonden plaats in Herkingen, met 3 gevallen. In Middelharnis, Dirksland en Melissant gebeurde dit elk 2 keer. In Ouddorp, Stellendam, Ooltgensplaat, Sommelsdijk en Achthuizen werd 1 inbraak gemeld.

Bedrijven

Ook het aantal inbraken en diefstallen bij bedrijven nam toe. In 2025 werden 35 gevallen geregistreerd. Dat is meer dan in 2024, toen het ging om 27 meldingen, en ook meer dan in 2023 met 19 meldingen. In 2020 lag het aantal nog hoger, met 36 geregistreerde inbraken en diefstallen bij bedrijven.

Door Internetredactie Omroep Archipel