Aantal vestigingen Bibliotheek weer open op 20 mei

Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta werkt toe naar het openen van een aantal vestigingen per 20 mei 2020. Het gaat dan om de vestigingen in Hellevoetsluis, Brielle, Oostvoorne, Ouddorp en Middelharnis. Bij deze vestigingen kunnen dan weer boeken geleend worden.

Andere faciliteiten, zoals de leestafel, studie- en werkplekken en computers zijn nog even niet beschikbaar en ook activiteiten zoals het aanschuifkoor, tekentafel of het leescafé kunnen nog even niet. De vestigingen in Oude-Tonge en Rockanje blijven voorlopig nog gesloten.

Victor Thissen, bestuurder van de Bibliotheek, licht toe: "Het belangrijkste is dat we onze bezoekers veilig kunnen ontvangen. Daarvoor moeten we uiteraard voldoen aan allerlei richtlijnen zoals het plaatsen van schermen en aanbrengen van looproutes. De eerste stap is dat mensen weer langs kunnen komen om boeken te lenen, daarna gaan we kijken hoe we op een verantwoorde manier andere zaken weer op kunnen pakken."