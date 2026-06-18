Aantal warme nachten op Goeree-Overflakkee blijkt hoger dan gedacht





Op Goeree-Overflakkee komen op sommige locaties jaarlijks tot 21 warme nachten voor. Dat blijkt uit hittekaarten die zijn gepubliceerd door de Hogeschool van Amsterdam en partners.

De kaarten maken deel uit van het project 1001 Hete Nachten in de Klimaateffectatlas en laten zien waar nachthitte het vaakst voorkomt.

Volgens de onderzoekers zorgen warme nachten steeds vaker voor gezondheidsklachten en minder wooncomfort. Woningen koelen ’s nachts minder goed af, waardoor mensen slechter slapen. Dat kan leiden tot vermoeidheid, concentratieproblemen en meer kans op hittestress. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen extra risico.

Ventileren

Een warme nacht is een nacht waarin het onvoldoende afkoelt. In Nederland wordt meestal gekeken naar de minimumtemperatuur om dit te bepalen: de laagste temperatuur van de nacht. In dit onderzoek is gekozen voor de gemiddelde nachttemperatuur, omdat die volgens de onderzoekers beter laat zien hoe warm mensen de nacht ervaren. Woningen kunnen ’s nachts afkoelen door goed te ventileren, maar dat werkt alleen als het buiten koeler is dan binnen. Veel mensen zetten ramen pas laat op de avond open, bijvoorbeeld tussen 21:00 en 23:00 uur en laten niet de hele nacht hun raam open vanwege muggen of geluid, of uit angst voor inbraak. Warme avonden hebben dus ook invloed op hoe sterk een woning kan afkoelen.

Hete nachten

De kaarten van het project tonen hoe vaak avonden en nachten warmer zijn dan 20 of 24 graden. Daarbij is gekeken naar gemiddelde temperaturen in de avond en nacht.

Op Goeree-Overflakkee komen warme avonden boven de 20 graden in het westen 14 tot 21 keer per jaar voor. In het oosten van het eiland en langs het Haringvliet gaat het om 21 tot 49 warme avonden per jaar. In grotere dorpskernen zoals Middelharnis, Sommelsdijk en Oude-Tonge worden jaarlijks 28 tot 35 warme avonden gemeten.

Warme nachten boven de 20 graden komen op het eiland meestal drie tot zeven keer per jaar voor. In grotere dorpskernen loopt dat op tot zeven tot veertien nachten per jaar. Op enkele meetpunten zijn veertien tot eenentwintig warme nachten gemeten.

Avonden boven de 24 graden zijn zeldzamer. Op Goeree-Overflakkee komen die in het westen drie tot vijf keer per jaar voor en in het oosten vijf tot zeven keer. In dorpskernen gaat het om zeven tot veertien avonden per jaar. Nachten boven de 24 graden worden op het eiland slechts een enkele keer per jaar gemeten.

Maatregelen

Onderzoekers adviseren om woningen slim te ventileren door ramen pas open te zetten wanneer het buiten koeler is dan binnen. Overdag helpt het om ramen gesloten te houden en zonwering te gebruiken. Ook licht beddengoed, een lauwe douche voor het slapen en het beperken van zware inspanning in de avond kunnen helpen om beter met warme nachten om te gaan.

De kaarten zijn gebaseerd op metingen van WOW-NL en het KNMI tussen 2018 en 2025. De kaarten laten zien hoe vaak warme avonden en nachten in het huidige klimaat voorkomen. Ze laten niet zien hoe dit aantal toeneemt bij verdere klimaatverandering. De kaarten geven dus geen toekomstscenario’s. Volgens de onderzoekers kunnen gemeenten de gegevens gebruiken om maatregelen tegen hitte te nemen.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel