Auto komt na ongeval tussen bomen tot stilstand





Een auto is in de nacht van woensdag 17 op donderdag 18 juni 2026 na een eenzijdig ongeval over een sloot gevlogen en uiteindelijk tussen de bomen tot stilstand gekomen. Het ongeval gebeurde in de polder op de Zuiderdiepweg tussen Stellendam en Dirksland.

Volgens informatie van de politie verloor de bestuurder de macht over het stuur. Het voertuig legde vervolgens een aanzienlijke afstand af voordat het tot stilstand kwam. Daarbij ging de auto over een sloot, werd gelanceerd en kwam uiteindelijk tussen de bomen terecht.

De bestuurder was na het ongeval bij kennis. Over de ernst van eventuele verwondingen heeft de politie geen nadere informatie verstrekt. Het slachtoffer is overbracht naar het ziekenhuis. Hij wordt verdacht van rijden onder invloed.

Op de Facebookpagina van Politie Basisteam Haringvliet is een video van de situatie ter plaatse geplaatst. Op de beelden is te zien hoe het voertuig uiteindelijk tussen de bomen tot stilstand is gekomen.

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Door Internetredactie Omroep Archipel