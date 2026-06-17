Echtpaar Holleman-Meijer viert 65-jarig huwelijk





Op maandag 15 juni 2026 vierde het echtpaar Holleman-Meijer hun 65-jarig huwelijk. Wethouder Berend Jan Bruggeman ging bij Aren en Teunie op bezoek in Nieuwe-Tonge om hen te feliciteren.

Het echtpaar woont nog altijd in Nieuwe-Tonge, waar ze hun leven samen hebben opgebouwd. Aren heeft hier jarenlang een landbouwbedrijf gehad en zette zich op verschillende manieren in voor de kerk. Teunie heeft voor haar huwelijk in het zakenleven gewerkt.

Nadat het landbouwbedrijf was beëindigd, hebben de twee zich jarenlang ingezet voor de hulporganisatie Kom over en help. Het echtpaar kreeg drie dochters. Ook zijn er inmiddels vijf kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.

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Door Internetredactie Omroep Archipel